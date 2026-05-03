Белый дом не заметил его появления: В Европе рассказали, как Трамп наказал Мерца за гонор

Белый дом решил вывести часть войск с территории Германии из-за реакции президента США Дональда Трампа на высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

«Реакция была предсказуема — и могла нанести долгосрочный ущерб интересам Германии», — говорится в публикации. Автор публикации отмечает, что американский лидер без лишних слов пригрозил сократить контингент и выполнил обещание.

Издание иронизирует, что Мерц вёл себя так, будто администрация США не заметила его появления. Этот промах, по мнению журналистов, демонстрирует, что канцлер застрял в представлениях прошлого и не воспринимает Трампа всерьёз.

Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл в ночь на субботу подтвердил решение военного ведомства. Весь процесс займёт от шести до двенадцати месяцев. Изначально сообщалось, что ФРГ покинут пять тысяч американских военных, но, по словам Трампа, их будет гораздо больше.

Ранее глава Белого дома раскритиковал Мерца за слова о недооценке Ирана и риске увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. После этого хозяин Белого дома обвинил канцлера в некомпетентности и сообщил, что Штаты рассматривают вариант уменьшения военного присутствия на немецкой земле.