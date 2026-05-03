Ссора Трампа и Мерца лишила Европу гиперзвукового оружия: США передумали размещать ракеты в ФРГ

Планы Вашингтона по усилению военного присутствия в Европе дали трещину. Как сообщает Financial Times со ссылкой на источник в Пентагоне, США пересмотрят решение о размещении в Германии батальона с дальнобойным оружием, включая ракеты Tomahawk. Причина – намеченное сокращение американского военного контингента в ФРГ.

«Это сокращение ставит под угрозу развёртывание дальнобойного оружия, включая ракеты Tomahawk. Официальное лицо из Пентагона сообщило, что Вашингтон отменит решение, объявленное предыдущим главой Белого дома Джо Байденом, о развертывании батальона с дальнобойным оружием в крупнейшей стране ЕС», – говорится в публикации газеты.

В это же время президент США Дональд Трамп объявил о намерении сократить численность американских военных в Германии более чем на 5 тысяч человек. Этому решению предшествовала жёсткая критика Трампа в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца за его позицию по Ирану. Официальные лица в Пентагоне непублично называют этот шаг «наказанием» Берлина.

В июле 2024 года предыдущая администрация США и правительство Германии договорились о развёртывании на территории ФРГ американских комплексов высокоточного ракетного оружия, которые должны были значительно превзойти всё, что ранее размещалось в Европе. Речь шла, в частности, о крылатых ракетах Tomahawk и SM-6, а также о гиперзвуковом оружии.

Именно эти планы теперь отменяются. По информации Reuters, Пентагон выводит одну полную бригаду, а также расформировывает батальон дальнобойных огневых средств, который планировалось развернуть позднее в этом году.

«Для Берлина особенно болезненным станет отказ от размещения дальнобойных ракетных систем, которые рассматривались как важный элемент сдерживания России до появления собственных европейских вооружений большой дальности», – отмечает Reuters.

Решение о сокращении военного присутствия коснётся почти 40 тысяч американских военнослужащих, расквартированных в ФРГ. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не удивлён этим шагом: «Мы, европейцы, должны взять на себя больше ответственности за нашу собственную безопасность».

