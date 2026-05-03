Никто не захотел быть младшим: Истребитель за €100 млрд разбился о национальные интересы Берлина и Парижа

Франко-немецкий проект истребителя SCAF, запущенный в 2017 году президентом Франции Эмманюэлем Макроном и тогдашним канцлером ФРГ Ангелом Меркель, находится в глубоком кризисе и фактически провалился. Переговорщики установили крайний срок 28 апреля 2026 года, но никаких подвижек в реализации идеи на 100 млрд евро не произошло.

Главная причина — несовместимость национальных военных доктрин. Франция требует палубный истребитель, способный нести ядерное оружие, что Германии, не имеющей ни авианосцев, ни собственного атомного арсенала, не нужно. Действующий канцлер Фридрих Мерц открыто признал это противоречие. В итоге возникла идея двух разных платформ, что убивает изначальный замысел единого самолёта.

Конфликт перерос в промышленную войну: Париж поддерживает Dassault и грозит создать истребитель самостоятельно, а Airbus Defence (Германия) обещает продолжать SCAF уже без Dassault. Ситуацию характеризуют как институциональную катастрофу.

Обстановка кардинально изменилась из-за украинского конфликта. Германия резко милитаризируется (оборонный бюджет уже 108 млрд евро против 36,5 млрд в 2017-м), стремится стать первой армией Европы и не готова к второстепенной роли. Берлин присматривается к программе GCAP (Британия-Италия-Япония) и заказал 50 американских F-35.

SCAF — не первый провал двустороннего сотрудничества: ранее были похоронены морской патрульный самолёт MAWS, вертолёт Tiger standard 3, европейский беспилотник Male, буксует танковая программа MGCS. Единственным, кто продолжает верить в спасение проекта, остаётся Макрон, однако оппозиция называет это идеологией вразрез с прагматичной дипломатией. Ожидающиеся в ближайшее время результаты работы посредников либо зафиксируют смерть самого амбициозного авиапроекта Европы, либо попытаются реанимировать уже похороненное промышленностью.

