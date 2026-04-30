Германия всерьёз готовится к войне и переходит на шведскую модель призыва

В Германии могут вернуть обязательный призыв на военную службу. Такой прогноз в беседе с «Ридусом» сделал научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО, политолог Артём Соколов.

Он напомнил, что в Берлине уже приняли меры по наращиванию армии. Министр обороны ФРГ Борис Писториус поставил задачу довести численность бундесвера до 240 тысяч человек при резерве в 200 тысяч солдат.

Пока руководство страны рассчитывает увеличить количество военных за счёт так называемой шведской модели (добровольного анкетирования). Но если этих мер окажется недостаточно, власти могут вернуться к практике всеобщей воинской повинности, отменённой в 2011 году.

«Однако и в данной модели значительная часть юношей могла отказаться от прохождения службы в рамках закона. Это тоже может стать проблемой», — предупредил аналитик.

Политолог также прокомментировал заявления Дональда Трампа о возможном сокращении американского контингента в Германии. По словам Соколова, такая риторика уже звучала не раз, и полного вывода войск ожидать не стоит — слишком важный логистический узел.

Отношения между Берлином и Вашингтоном, добавил эксперт, остаются непростыми, хотя до сих пор это удавалось скрывать за нейтральными фразами лидеров двух стран.

А ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал немцев выйти из зоны комфорта, потому что «вечного благополучия не будет». По словам политика, иллюзия бесконечного процветания развеется, и страна не может продолжать двигаться по инерции.