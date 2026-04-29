Мерц призвал немцев выйти из зоны комфорта, потому что «вечного благополучия не будет»

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что за последние 20 лет немцы слишком привыкли к стабильному благополучию, что привело к недооценке глобальных изменений. Он отметил, что иллюзия постоянного процветания не будет длиться вечно, и подчеркнул необходимость для страны гораздо более активных действий и перемен, чем те, что предпринимались ранее.

«Пожалуйста, не воспринимайте это как упрёк, но мы слишком уютно устроились в атмосфере всеобщего благополучия. Я первый канцлер за последние 20 лет, который говорит немцам прямо: наша иллюзия вечного процветания не сохранится. Нам нужно делать и менять гораздо больше, чем мы делали до сих пор», — сказал Мерц в интервью журналу Der Spiegel.

Канцлер ФРГ призвал граждан отказаться от прежнего, комфортного образа жизни, который они вели последние два десятилетия. По его словам, иллюзия бесконечного процветания развеется, и страна не может продолжать двигаться по инерции. Мерц признал, что его прямота может вызвать критику, но подчеркнул, что его долг и совесть обязывают его говорить правду о серьёзности ситуации, требующей реформ в пенсионной, медицинской и налоговой сферах.

Ранее сообщалось, что Мерц стал последним в рейтинге популярности среди немецких политиков. В рамках исследования респондентам было предложено ранжировать публичных деятелей по шкале от 0 до 10, где 0 соответствовал крайне негативной оценке, а 10 — максимально положительной. По итогам опроса, Мерц оказался на последнем, 20-м месте, получив средний балл 2,9. Лидирующую позицию занял министр обороны Борис Писториус, чей результат составил 4,9 балла.