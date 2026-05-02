В Москве обратили внимание на новую военную доктрину, которая формируется по инициативе Парижа. Посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов заявил, что Франция продвигает концепцию, направленную на прямое усиление ядерного сдерживания Российской Федерации и её союзников.

По словам дипломата, речь идёт о так называемом передовом сдерживании. Этот подход, как подчеркнул Белоусов, реализуется уже сейчас.

«По инициативе Франции реализуется концепция передового сдерживания, которая вкупе с развитием многолетней практики совместных ядерных миссий НАТО призвана укрепить «ядерный кулак», обращённый против России и её союзников», – сказал Белоусов.

Особую тревогу в Москве вызывает то, что западные страны, похоже, перестали считаться с международными договорённостями. США, Великобритания и Франция без оглядки на Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) неограниченно наращивают свои атомные арсеналы.

Ранее Life.ru писал, что, западная ядерная тройка, по данным МИД РФ, активно вовлекает во «всё более дестабилизирующие схемы предоставления ядерного зонтика» неядерные страны – своих союзников по блоку. Это означает, что под прикрытием союзнических обязательств к работе с боезарядами фактически допускаются государства, не обладающие собственным стратегическим оружием. Россия расценивает это как подрыв архитектуры безопасности.