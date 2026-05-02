1 мая, 22:00

МИД: Западная ядерная тройка неограниченно наращивает свои потенциалы

Обложка © Life.ru

США, Великобритания и Франция расширяют и неограниченно наращивают свои атомные арсеналы без какой-либо оглядки на ДНЯО. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

Дипломат выступил на 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия. Он также указал на ещё один тревожный момент: западная тройка активно вовлекает неядерных союзников во «всё более дестабилизирующие схемы предоставления ядерного зонтика».

Таким образом, под прикрытием союзнических обязательств к работе с боезарядами фактически допускаются страны, не обладающие собственным стратегическим оружием. Москва расценивает это как подрыв международной архитектуры безопасности.

«Полная конфронтация»: В Кремле отреагировали на планы Франции и Польши по ядерным учениям
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не заинтересована в подрыве Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). По его словам, российская сторона стремится к расширению числа его участников и усилению универсального характера документа.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Никита Никонов
