«Полная конфронтация»: В Кремле отреагировали на планы Франции и Польши по ядерным учениям

Комментируя военные учения двух стран, в ходе которых отрабатывались потенциальные удары по территории РФ, пресс-секретарь президента заявил, что в Европе фиксируется всплеск милитаризма и ярко выраженной агрессивности по отношению к России.

Напомним, Франция и Польша планируют совместные учения над Балтикой с участием истребителей Rafale, которые, по данным польского портала, несут ядерные боеголовки. Согласно сценарию, после условного нападения самолёты с помощью американских ракет JASSM-ER нанесут удары по целям в районе Санкт-Петербурга. Легенда учений не предполагает консультаций с союзниками по НАТО, предусмотренных пятой статьёй договора, а постоянного размещения ядерных носителей в Польше не будет. Источник пояснил, что отработка таких процедур нужна для быстрого принятия решений об обороне без долгих обсуждений в рамках альянса.