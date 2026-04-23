«Полная конфронтация»: В Кремле отреагировали на планы Франции и Польши по ядерным учениям
Песков: Планы Франции и Польши по учениям подтверждают милитаризацию Европы
Совместные манёвры Польши и Франции — это прямое проявление наращивания военного потенциала в Европе, которое нацелено против России. Такую оценку журналистам дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Комментируя военные учения двух стран, в ходе которых отрабатывались потенциальные удары по территории РФ, пресс-секретарь президента заявил, что в Европе фиксируется всплеск милитаризма и ярко выраженной агрессивности по отношению к России.
«Это прямое проявление военного строительства, которое имеет своею направленностью Российскую Федерацию. Возвращается полная конфронтация», — отметил он.
Напомним, Франция и Польша планируют совместные учения над Балтикой с участием истребителей Rafale, которые, по данным польского портала, несут ядерные боеголовки. Согласно сценарию, после условного нападения самолёты с помощью американских ракет JASSM-ER нанесут удары по целям в районе Санкт-Петербурга. Легенда учений не предполагает консультаций с союзниками по НАТО, предусмотренных пятой статьёй договора, а постоянного размещения ядерных носителей в Польше не будет. Источник пояснил, что отработка таких процедур нужна для быстрого принятия решений об обороне без долгих обсуждений в рамках альянса.
