Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 15:30

«Полная конфронтация»: В Кремле отреагировали на планы Франции и Польши по ядерным учениям

Песков: Планы Франции и Польши по учениям подтверждают милитаризацию Европы

Обложка © Life.ru

Совместные манёвры Польши и Франции — это прямое проявление наращивания военного потенциала в Европе, которое нацелено против России. Такую оценку журналистам дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Комментируя военные учения двух стран, в ходе которых отрабатывались потенциальные удары по территории РФ, пресс-секретарь президента заявил, что в Европе фиксируется всплеск милитаризма и ярко выраженной агрессивности по отношению к России.

«Это прямое проявление военного строительства, которое имеет своею направленностью Российскую Федерацию. Возвращается полная конфронтация», — отметил он.

«Взгляд»: Россия довела НАТО до нервного срыва и риска раскола

Напомним, Франция и Польша планируют совместные учения над Балтикой с участием истребителей Rafale, которые, по данным польского портала, несут ядерные боеголовки. Согласно сценарию, после условного нападения самолёты с помощью американских ракет JASSM-ER нанесут удары по целям в районе Санкт-Петербурга. Легенда учений не предполагает консультаций с союзниками по НАТО, предусмотренных пятой статьёй договора, а постоянного размещения ядерных носителей в Польше не будет. Источник пояснил, что отработка таких процедур нужна для быстрого принятия решений об обороне без долгих обсуждений в рамках альянса.

Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Польша
  • Франция
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar