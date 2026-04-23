WP: Франция и Польша хотят провести учения над Балтикой с «ядерными зарядами»
Истребители Rafale ВВС Франции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serge Goujon
Франция и Польша планируют провести совместные учения над Балтикой. По данным портала Wirtualna Polska, речь идёт о манёврах с участием истребителей Rafale «с ядерными боеголовками». Согласно сценарию, после «возможного нападения» самолёты с помощью американских крылатых ракет JASSM-ER нанесут удары «по важным целям в районе Санкт-Петербурга».
При этом легенда не предполагает консультации с союзниками по НАТО, предусмотренные пятой статьёй Североатлантического договора. Утверждается, что Франция не намерена на постоянной основе размещать истребители с ядерными носителями в Польше.
«Разработка совместных процедур позволит гораздо быстрее принять решение об обороне. Сценарии польско-французских учений станут своего рода дополнительными планами на случай нападения со стороны России, однако не представляют собой элемент, который будет запускаться после длительных обсуждений в рамках статьи 5 Североатлантического договора», — заявил источник издания.
Ранее военный эксперт заявил, что НАТО может прорабатывать сценарий новой блокады Санкт-Петербурга. Речь идёт о возможном ограничении доступа России к портам и выходу в Балтийское море.
