Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 15:00

WP: Франция и Польша хотят провести учения над Балтикой с «ядерными зарядами»

Истребители Rafale ВВС Франции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serge Goujon

Франция и Польша планируют провести совместные учения над Балтикой. По данным портала Wirtualna Polska, речь идёт о манёврах с участием истребителей Rafale «с ядерными боеголовками». Согласно сценарию, после «возможного нападения» самолёты с помощью американских крылатых ракет JASSM-ER нанесут удары «по важным целям в районе Санкт-Петербурга».

При этом легенда не предполагает консультации с союзниками по НАТО, предусмотренные пятой статьёй Североатлантического договора. Утверждается, что Франция не намерена на постоянной основе размещать истребители с ядерными носителями в Польше.

«Разработка совместных процедур позволит гораздо быстрее принять решение об обороне. Сценарии польско-французских учений станут своего рода дополнительными планами на случай нападения со стороны России, однако не представляют собой элемент, который будет запускаться после длительных обсуждений в рамках статьи 5 Североатлантического договора», — заявил источник издания.

«Взгляд»: Россия довела НАТО до нервного срыва и риска раскола
Ранее военный эксперт заявил, что НАТО может прорабатывать сценарий новой блокады Санкт-Петербурга. Речь идёт о возможном ограничении доступа России к портам и выходу в Балтийское море.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Польша
  • Франция
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar