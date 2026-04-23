НАТО прорабатывает сценарий «новой блокады Ленинграда»

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что НАТО якобы может готовить сценарий полной блокады Санкт-Петербурга. Об этом он сказал в комментарии «Газете.Ru», связав такой риск с общей ситуацией в Балтийском регионе.

По словам Кнутова, речь идет о возможном ограничении доступа России к портам и выходу в Балтийское море. Он также провел историческую параллель с блокадой Ленинграда в годы Второй мировой войны.

Тема Балтики в последние месяцы действительно звучит все жестче: 23 апреля замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что на западных учениях отрабатываются сценарии морской блокады и возможного захвата Калининградской области. Между тем сейм Литвы одобрил расширение военного полигона в Таураге, который находится недалеко от Калининградской области. Одновременно парламент поддержал и создание нового полигона в районе Капчяместиса.