Москва фиксирует тревожную тенденцию у своих западных рубежей. В аппарате Совета безопасности РФ заявили, что военно-политическое руководство Литвы продолжает курс на милитаризацию страны, игнорируя внутренние экономические и социальные проблемы.

По данным российского ведомства, Вильнюс, прикрываясь выдуманной риторикой о «российской угрозе», усердно вносит свою лепту в усиление «восточного фланга НАТО». Фактически это означает создание нового очага напряжённости прямо у границ Калининградской области.

В Совбезе подчеркнули, что такие действия литовского руководства не способствуют стабильности в регионе. Милитаристский уклон осуществляется под лозунгами, которые не имеют под собой реальной почвы, но при этом отвлекают ресурсы, которые могли бы пойти на решение насущных проблем граждан Литвы. В Москве внимательно следят за ситуацией.

