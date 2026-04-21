В Литве отказались от планов «Б» и «С»: Ставка только на НАТО

Литве следует сосредоточиться на реализации одного сценария обороны, не фиксируя альтернативные планы. Об этом заявил советник президента по нацбезопасности Дейвидас Матуленис, слова которого приводят литовские СМИ.

«Мы сосредоточены на укреплении одного сценария, и это наша главная задача… мы не готовы сегодня ничего фиксировать на бумаге по планам В и С», — отметил он.

По его словам, такие варианты могут обсуждаться, но только в теоретическом формате. Матуленис подчеркнул, что приоритетом остаётся сохранение текущей архитектуры безопасности.

«Мы должны изо всех сил стремиться к тому, чтобы НАТО была и оставалась сильной… Наряду с этим необходимо развивать нашу национальную оборону», — заявил он.

Он также указал, что разговоры о запасных сценариях подрывают доверие к альянсу.

Раньше главнокомандующий вооружёнными силами Швеции Микаэль Классон заявил, что Россия хочет проверить единство НАТО на прочность. По его утверждению, после завершения конфликта на Украине Москва может попытаться занять один из островов в Балтийском море — исключительно для того, чтобы проверить реакцию НАТО.