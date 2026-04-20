МИД Белоруссии приветствовал заявление министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса о том, что Вильнюс рассчитывает на установление прекрасных отношений с Минском в будущем. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского дипведомства Руслан Варанков.

Будрис на полях Антальского дипломатического форума сказал, что рассчитывает на прекрасные отношения с Белоруссией после устранения проблемных вопросов. В Минске заявили, что всегда выступали за добрососедские и взаимовыгодные связи с Литвой и разделяют стремление к их нормализации.

«Со своей стороны подтверждаем полную готовность к конструктивному диалогу. <...> Рассчитываем, что совместными усилиями мы сможем вывести двусторонние отношения на тот уровень, о котором говорил господин Будрис», — сказал спикер ведомства.

Варанков также отметил, что литовское внешнеполитическое ведомство уже назначило представителя для взаимодействия с Минском.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский, содержащийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил в соцсетях, что Владимир Зеленский и его западные кураторы пытаются раскачать ситуацию с Белоруссией, спровоцировав Минск на агрессию или вторжение. По мнению парламентария, это могло бы стать для Киева поводом для нанесения открытых ответных ударов по белорусской территории.