МИД Белоруссии приветствовал заявление Литвы о налаживании отношений
Руслан Варанков. Обложка © МИД Белоруссии
МИД Белоруссии приветствовал заявление министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса о том, что Вильнюс рассчитывает на установление прекрасных отношений с Минском в будущем. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского дипведомства Руслан Варанков.
Будрис на полях Антальского дипломатического форума сказал, что рассчитывает на прекрасные отношения с Белоруссией после устранения проблемных вопросов. В Минске заявили, что всегда выступали за добрососедские и взаимовыгодные связи с Литвой и разделяют стремление к их нормализации.
«Со своей стороны подтверждаем полную готовность к конструктивному диалогу. <...> Рассчитываем, что совместными усилиями мы сможем вывести двусторонние отношения на тот уровень, о котором говорил господин Будрис», — сказал спикер ведомства.
Варанков также отметил, что литовское внешнеполитическое ведомство уже назначило представителя для взаимодействия с Минском.
Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский, содержащийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил в соцсетях, что Владимир Зеленский и его западные кураторы пытаются раскачать ситуацию с Белоруссией, спровоцировав Минск на агрессию или вторжение. По мнению парламентария, это могло бы стать для Киева поводом для нанесения открытых ответных ударов по белорусской территории.
