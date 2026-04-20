В Литве, как утверждает РБК-Украина со ссылкой на политического обозревателя Витаутаса Брувериса, якобы снова активизировались избиратели с пророссийскими взглядами. Речь, по его версии, идёт о людях, которые не просто спорят в комментариях, а приходят на выборы и голосуют за «не тех» политиков.

Сам Бруверис пожаловался, что таких граждан в стране может быть до трети от числа активных избирателей. По его словам, в 2022 году эта часть общества притихла, но теперь снова стала заметнее на политическом поле.

Особое раздражение у него, судя по интервью, вызвала партия «Заря Нямунаса», которую он фактически записывает в носители «антизападных» и «антиукраинских» настроений. При этом само вхождение Nemunas Dawn в правящую коалицию — не домысел, а факт: о таком формате правительства сообщал Reuters ещё при формировании кабинета в конце 2024 года.

Дальше риторика становится ещё жёстче: любые споры внутри Литвы о военных объектах, земле или экологии в таком подходе уже подаются почти как угроза безопасности государства. То есть обычный для демократии конфликт вокруг решений власти, по сути, предлагают читать как тревожный сигнал о «неправильных» настроениях в обществе.

На этом фоне история выглядит так, будто часть литовского истеблишмента пугает уже не столько Россия, сколько собственный избиратель, если он голосует не по ожидаемому сценарию. И чем громче звучат такие оценки, тем заметнее становится сам страх перед внутренним несогласием.