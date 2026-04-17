Французские Rafale подняли против российских Су-30СМ: что произошло у границ Балтики

Французские истребители Rafale, размещенные в Литве в рамках миссии НАТО, перехватили российские Су-30СМ в районе Балтики. Об этом пишет Military Watch Magazine, называя эпизод одним из самых напряженных за последнее время.

По версии издания, речь шла о вылете двух Су-30СМ из Калининградской области. MWM утверждает, что французские пилоты использовали контейнер целеуказания Thales TALIOS, который позволяет распознавать тип самолета и видимое вооружение с большого расстояния.

При этом официальная литовская сводка формулирует эпизод заметно суше. Минобороны Литвы сообщило, что 10 апреля истребители миссии NATO Air Policing поднимались на перехват двух Су-30СМ, которые летели из Калининграда и обратно через международное воздушное пространство с выключенными транспондерами, без плана полета и без радиосвязи с региональным диспетчерским центром. Минобороны России на момент публикации не выпускало отдельного сообщения именно об этом эпизоде.

Франция с 1 апреля возглавляет очередную ротацию миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии с базы Шяуляй в Литве. Французские Rafale уже как минимум несколько раз поднимались на сопровождение российских бортов в регионе, в том числе Ил-20.