Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 08:45

После атаки на Ленобласть у границ России заметили шведский самолёт разведки

S102B Korpen ВВС Швеции. Обложка © Wikipedia / Luc Willems

После ночной атаки беспилотников на Ленинградскую область у северо-западных границ России заметили самолёт радиолокационной разведки ВВС Швеции S102B Korpen, следует из данных сервиса FlightRadar24. Борт с позывным SVF680 проследовал вдоль восточной части Финляндии на север, после чего развернулся. На данный момент информация о рейсе удалена.

Данный борт уже выполнял подобные рейсы 13, 14 и 16 апреля. При этом официально Стокгольм официально не заявлял о предназначении этой модификации, созданной на базе самолёта Gulfstream IV.

Американский самолёт-разведчик кружит вблизи Калининградской области
Напомним, в ночь на 17 апреля в небе над Ленинградской областью сбили семь украинских беспилотников. Минобороны сообщило, что всего над российскими регионами сбили 62 БПЛА — в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Новгородской областями и Крымом.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • швеция
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar