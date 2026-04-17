После атаки на Ленобласть у границ России заметили шведский самолёт разведки
S102B Korpen ВВС Швеции.
После ночной атаки беспилотников на Ленинградскую область у северо-западных границ России заметили самолёт радиолокационной разведки ВВС Швеции S102B Korpen, следует из данных сервиса FlightRadar24. Борт с позывным SVF680 проследовал вдоль восточной части Финляндии на север, после чего развернулся. На данный момент информация о рейсе удалена.
Данный борт уже выполнял подобные рейсы 13, 14 и 16 апреля. При этом официально Стокгольм официально не заявлял о предназначении этой модификации, созданной на базе самолёта Gulfstream IV.
Напомним, в ночь на 17 апреля в небе над Ленинградской областью сбили семь украинских беспилотников. Минобороны сообщило, что всего над российскими регионами сбили 62 БПЛА — в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Новгородской областями и Крымом.
