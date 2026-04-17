Рютте: Бельгия выделила Украине 1,1 млрд евро военной помощи

Бельгия объявила о выделении Киеву пакета военной поддержки на миллиард евро. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Вчера в Берлине ряд стран НАТО объявили о выделении новой помощи Украине. Бельгия объявила о выделении 1,1 млрд евро», — сказал Рютте.

Ранее в Еврокомиссии рассказали, что Соединённые Штаты, Япония и Великобритания не выплатили Украине 7 миллиардов долларов. В рамках кредита G7, одобренного в 2024 году, выделяются определённые ресурсы. Общая сумма займа составляет 45 миллиардов долларов. На текущий момент страны-участницы «семёрки» уже перечислили более 38 миллиардов. Евросоюз полностью выполнил свои обязательства, перечислив 18 миллиардов долларов получателю.