16 апреля, 21:32

Рютте: Бельгия выделила Украине 1,1 млрд евро военной помощи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Бельгия объявила о выделении Киеву пакета военной поддержки на миллиард евро. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Вчера в Берлине ряд стран НАТО объявили о выделении новой помощи Украине. Бельгия объявила о выделении 1,1 млрд евро», — сказал Рютте.

Трамп заявил, что союзники США по НАТО заработали себе проблему из-за Ирана
Трамп заявил, что союзники США по НАТО заработали себе проблему из-за Ирана

Ранее в Еврокомиссии рассказали, что Соединённые Штаты, Япония и Великобритания не выплатили Украине 7 миллиардов долларов. В рамках кредита G7, одобренного в 2024 году, выделяются определённые ресурсы. Общая сумма займа составляет 45 миллиардов долларов. На текущий момент страны-участницы «семёрки» уже перечислили более 38 миллиардов. Евросоюз полностью выполнил свои обязательства, перечислив 18 миллиардов долларов получателю.

Тимур Хингеев
