«Давайте бомбить...» Матвиенко требует прижать морских охотников на российские суда
Матвиенко требует усилить меры против стран, которые захватывают российские суда
Обложка © ТАСС / Пресс-служба СФ РФ
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала усилить правовое давление на западные страны, которые атакуют российские суда с нефтью и газом в международных водах. С соответствующим заявлением она выступила на пленарном заседании палаты в присутствии генпрокурора Александра Гуцана.
По словам Матвиенко, в последнее время фиксируется всё больше пиратских действий — западные государства задерживают российские танкеры с углеводородами. Она назвала охоту на российские суда грубейшим попранием международного права и предложила не отмалчиваться, а активно использовать все доступные инструменты. Спикер Совфеда призывает «бомбить их письмами».
«Это грубейшее нарушение международного права, действительно пиратство. <...> Давайте бомбить письмами, возражениями. То есть надо создать им условия такие, чтобы не было молчания, чтобы это озвучивалось публично в информационной среде, в судебной системе и так далее. <...> Давайте ещё больше активизируем нашу наступательную политику», — потребовала Матвиенко.
Кроме того, она обратила внимание на террористические атаки украинского режима против российских судов, которые наносят колоссальный урон экологии океана. Она с иронией заметила, что западные «зелёные» партии, всегда громко заявлявшие о защите природы, в этих случаях предпочитают хранить молчание.
Ранее глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что страны Балтии и Финляндия стали соучастниками атак украинских беспилотников на российские порты в Ленинградской области. Он подчеркнул, что предоставление своего воздушного пространства для пролёта БПЛА равносильно прямому участию этих стран НАТО в ударах по российской инфраструктуре.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.