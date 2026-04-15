«Давайте бомбить...» Матвиенко требует прижать морских охотников на российские суда

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала усилить правовое давление на западные страны, которые атакуют российские суда с нефтью и газом в международных водах. С соответствующим заявлением она выступила на пленарном заседании палаты в присутствии генпрокурора Александра Гуцана.

По словам Матвиенко, в последнее время фиксируется всё больше пиратских действий — западные государства задерживают российские танкеры с углеводородами. Она назвала охоту на российские суда грубейшим попранием международного права и предложила не отмалчиваться, а активно использовать все доступные инструменты. Спикер Совфеда призывает «бомбить их письмами».

«Это грубейшее нарушение международного права, действительно пиратство. <...> Давайте бомбить письмами, возражениями. То есть надо создать им условия такие, чтобы не было молчания, чтобы это озвучивалось публично в информационной среде, в судебной системе и так далее. <...> Давайте ещё больше активизируем нашу наступательную политику», — потребовала Матвиенко.

Кроме того, она обратила внимание на террористические атаки украинского режима против российских судов, которые наносят колоссальный урон экологии океана. Она с иронией заметила, что западные «зелёные» партии, всегда громко заявлявшие о защите природы, в этих случаях предпочитают хранить молчание.

Ранее глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что страны Балтии и Финляндия стали соучастниками атак украинских беспилотников на российские порты в Ленинградской области. Он подчеркнул, что предоставление своего воздушного пространства для пролёта БПЛА равносильно прямому участию этих стран НАТО в ударах по российской инфраструктуре.