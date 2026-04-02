Украинский дрон атаковал российский газовоз с запада Ливии
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Российский газовоз «Арктик Метагаз» был атакован в Средиземном море безэкипажным катером, запущенным с территории Ливии. Как сообщает радиостанция RFI со ссылкой на собственное расследование, за нападением стоят украинские силы.
По данным источников, атака была осуществлена с использованием дрона MAGURA V5 украинского производства, который был запущен из города Меллита на западе Ливии, находящегося под контролем правительства Абдельхамида Дбейбы в Триполи
В результате нападения судно получило серьёзные повреждения, начался пожар, однако все 30 членов экипажа, граждане России, были спасены благодаря совместным действиям мальтийских и российских служб. В российском Минтрансе произошедшее квалифицировали как акт международного терроризма и морского пиратства.
Российский газовоз «Арктик Метагаз» был атакован 3 марта 2026 года в Средиземном море недалеко от территориальных вод Мальты. Судно, перевозившее около 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, потеряло ход, после чего произошёл взрыв и сильный пожар. Все 30 членов экипажа были успешно эвакуированы и спасены благодаря совместным действиям мальтийских и российских служб.
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