СК РФ: Газовоз «Арктик Метагаз» атаковали два БПЛА и три безэкипажных катера

Следственный комитет РФ установил, что российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море был атакован с применением не менее двух беспилотных летательных аппаратов и не менее трёх безэкипажных катеров. В результате нападения судно получило сильные повреждения, произошла детонация газа.

Инцидент произошёл 3 марта при следовании танкера из порта Мурманск в Китай. В Минтрансе РФ ранее заявляли, что удар был нанесён с побережья Ливии с использованием безэкипажных катеров Украины. Все члены экипажа были спасены.

На момент оставления судна в бункерных танках находилось 450 тонн тяжёлого топлива, 250 тонн дизельного топлива, а также значительный объём природного газа. В настоящее время повреждённый газовоз дрейфует к юго-востоку от берегов Италии.

В СК РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Помощник президента России Николай Патрушев предупреждал, что с учётом погодных условий существует риск сноса танкера в территориальные воды Ливии, Италии, Мальты или других прибрежных государств. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления.