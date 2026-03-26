СК РФ: Газовоз «Арктик Метагаз» атаковали два БПЛА и три безэкипажных катера
Российский газовоз «Арктик Метагаз», дрейфующий в Средиземноморье. Обложка © Gettyimages / Miguela XUEREB
Следственный комитет РФ установил, что российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море был атакован с применением не менее двух беспилотных летательных аппаратов и не менее трёх безэкипажных катеров. В результате нападения судно получило сильные повреждения, произошла детонация газа.
Инцидент произошёл 3 марта при следовании танкера из порта Мурманск в Китай. В Минтрансе РФ ранее заявляли, что удар был нанесён с побережья Ливии с использованием безэкипажных катеров Украины. Все члены экипажа были спасены.
На момент оставления судна в бункерных танках находилось 450 тонн тяжёлого топлива, 250 тонн дизельного топлива, а также значительный объём природного газа. В настоящее время повреждённый газовоз дрейфует к юго-востоку от берегов Италии.
В СК РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Помощник президента России Николай Патрушев предупреждал, что с учётом погодных условий существует риск сноса танкера в территориальные воды Ливии, Италии, Мальты или других прибрежных государств. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления.
