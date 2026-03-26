26 марта, 13:34

СК РФ: Газовоз «Арктик Метагаз» атаковали два БПЛА и три безэкипажных катера

Российский газовоз «Арктик Метагаз», дрейфующий в Средиземноморье. Обложка © Gettyimages / Miguela XUEREB

Следственный комитет РФ установил, что российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море был атакован с применением не менее двух беспилотных летательных аппаратов и не менее трёх безэкипажных катеров. В результате нападения судно получило сильные повреждения, произошла детонация газа.

Инцидент произошёл 3 марта при следовании танкера из порта Мурманск в Китай. В Минтрансе РФ ранее заявляли, что удар был нанесён с побережья Ливии с использованием безэкипажных катеров Украины. Все члены экипажа были спасены.

На момент оставления судна в бункерных танках находилось 450 тонн тяжёлого топлива, 250 тонн дизельного топлива, а также значительный объём природного газа. В настоящее время повреждённый газовоз дрейфует к юго-востоку от берегов Италии.

В СК РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Помощник президента России Николай Патрушев предупреждал, что с учётом погодных условий существует риск сноса танкера в территориальные воды Ливии, Италии, Мальты или других прибрежных государств. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления.

Патрушев: Ущерб от атаки на «Арктик Метагаз» должен возместить агрессор

Напомним, в начале марта в Средиземном море произошла атака на российский газовоз «Арктик Метагаз», следовавший из Мурманска в Китай. В МИД России произошедшее назвали актом терроризма против гражданского объекта, а Следственный комитет квалифицировал инцидент как акт международного терроризма.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
