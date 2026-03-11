Захарова назвала терактом нападение на «Арктик Метагаз» в Средиземном море

Владимир Путин
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала нападение на гражданское коммерческое судно «Арктик Метагаз» в Средиземном море. По её словам, произошедшее следует расценивать как серьёзное преступление.

«Речь идёт о... террористическом акте и военном преступлении», — заявила Захарова.

В МИД РФ подчеркнули, что атака была совершена против гражданского судна.

Напомним, Минтранс сообщил, что российский газовоз «Арктик Метагаз» атаковали безэкипажные катера Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. В Сети опубликовали кадры судна, которое дымится после удара в Средиземном море.

