Захарова назвала терактом нападение на «Арктик Метагаз» в Средиземном море

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала нападение на гражданское коммерческое судно «Арктик Метагаз» в Средиземном море. По её словам, произошедшее следует расценивать как серьёзное преступление.

«Речь идёт о... террористическом акте и военном преступлении», — заявила Захарова.

В МИД РФ подчеркнули, что атака была совершена против гражданского судна.