Президент России Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину прокомментировал террористическую атаку на российский газовоз «Арктик Метагаз». Лидер РФ заявил, что его удивляет, что подобные действия усугубляют ситуацию на мировых энергетических рынках, особенно на рынках газа, и в первую очередь это создает проблемы для Европы.

«Получается, что киевский режим кусает, на самом деле, ту руку, с которой клюет, а именно, руку от Евросоюза», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Евросоюз предоставляет киевскому режиму бесконечную помощь и оружием, и деньгами, а киевский режим в ответ создаст для Евросоюза одну проблему за другой.