Мальта отказалась эвакуировать российский экипаж атакованного газовоза
Обложка © X / OSINTtechnical
Власти Мальты заявили, что не могут эвакуировать экипаж российского газовоза «Арктик Метагаз», который атаковали украинские безэкипажные катера в Средиземном море. Судно терпело бедствие в непосредственной близости от территориальных вод Мальты.
«По информации мальтийской стороны, инцидент произошёл за пределами её поисково-спасательной зоны, в связи с чем эвакуация экипажа терпевшего бедствие судна на территорию Мальты была признана находящейся вне её компетенции», — сообщили в посольстве России.
Все 30 членов экипажа спасены, двое моряков с ожогами доставлены в больницу в Бенгази, остальные следуют в Мурманск.
Напомним, Минтранс сообщил, что российский газовоз атаковали безэкипажные катера Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. В Сети уже публикуют кадры судна, которое дымится после удара в Средиземном море.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.