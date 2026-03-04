Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
4 марта, 15:35

Мальта отказалась эвакуировать российский экипаж атакованного газовоза

Обложка © X / OSINTtechnical

Власти Мальты заявили, что не могут эвакуировать экипаж российского газовоза «Арктик Метагаз», который атаковали украинские безэкипажные катера в Средиземном море. Судно терпело бедствие в непосредственной близости от территориальных вод Мальты.

«По информации мальтийской стороны, инцидент произошёл за пределами её поисково-спасательной зоны, в связи с чем эвакуация экипажа терпевшего бедствие судна на территорию Мальты была признана находящейся вне её компетенции», — сообщили в посольстве России.

Все 30 членов экипажа спасены, двое моряков с ожогами доставлены в больницу в Бенгази, остальные следуют в Мурманск.

Напомним, Минтранс сообщил, что российский газовоз атаковали безэкипажные катера Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. В Сети уже публикуют кадры судна, которое дымится после удара в Средиземном море.

Александра Мышляева
