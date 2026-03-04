Двое моряков получили ожоги при атаке на российский газовоз
Обложка © X / OSINTtechnical
Российское гражданское судно подверглось нападению в Средиземном море. Появились данные о пострадавших среди членов экипажа. Двое моряков с газовоза «Арктик Метагаз» получили ожоги, сообщил официальный представитель Минтранса РФ Николай Шестаков РИА «Новости».
«Они сняты с судна спасательным катером и направлены в больницу города Бенгази. Им будет оказана необходимая медицинская помощь», — сказал он.
Напомним, накануне Минтранс сообщил, что судно атаковали безэкипажные катера Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Это не первая атака на российские гражданские суда в регионе. В Сети также появились кадры российского газовоза, повреждённого при атаке украинского дрона в Средиземном море: на снимках видно судно в облаке дыма.
