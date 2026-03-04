Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 13:26

Двое моряков получили ожоги при атаке на российский газовоз

Обложка © X / OSINTtechnical

Обложка © X / OSINTtechnical

Российское гражданское судно подверглось нападению в Средиземном море. Появились данные о пострадавших среди членов экипажа. Двое моряков с газовоза «Арктик Метагаз» получили ожоги, сообщил официальный представитель Минтранса РФ Николай Шестаков РИА «Новости».

«Они сняты с судна спасательным катером и направлены в больницу города Бенгази. Им будет оказана необходимая медицинская помощь», — сказал он.

В Ормузском проливе застряли сотни танкеров после заявлений Ирана
В Ормузском проливе застряли сотни танкеров после заявлений Ирана

Напомним, накануне Минтранс сообщил, что судно атаковали безэкипажные катера Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Это не первая атака на российские гражданские суда в регионе. В Сети также появились кадры российского газовоза, повреждённого при атаке украинского дрона в Средиземном море: на снимках видно судно в облаке дыма.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Украина
  • Минтранс РФ
  • Мальта
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar