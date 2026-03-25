Патрушев: Ущерб от атаки на «Арктик Метагаз» должен возместить агрессор

Морская коллегия России заявила о необходимости возмещения ущерба после атаки на танкер «Арктик Метагаз». О решении сообщили по итогам совещания под руководством помощника президента РФ Николая Патрушева. По данным ведомства, позиция России будет строиться на нормах международного права.

«Указано на важность использования полученных доказательств в формировании позиции России о том, что возмещение ущерба возлагается на агрессора в соответствии с нормами международного права», — отмечается в сообщении.

В коллегии подчеркнули, что собранные материалы необходимо использовать для юридического обоснования требований. Речь идёт о формировании доказательной базы по факту атаки на гражданское судно.

Напомним, что в начале марта в Средиземном море был атакован газовоз «Арктик Метагаз». По данным российских ведомств, удар нанесли безэкипажные катера ВСУ, после чего на судне возник пожар. На борту находились 30 моряков, всех удалось эвакуировать с участием российских и мальтийских спасателей. Судно следовало из Мурманска. В Министерстве иностранных дел России произошедшее назвали актом терроризма и подчеркнули, что речь идёт об атаке на гражданский объект.