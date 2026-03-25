Патрушев сообщил о дрейфе атакованного ВСУ «Арктик Метагаза» у берегов Италии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T
Поврежденный газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море может спровоцировать экологическую катастрофу. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев. По его словам, на судне сохраняются очаги горения и продолжаются выбросы газа.
«Повреждения судна, а также сохраняющиеся очаги горения и выбросы газа могут повлечь катастрофические последствия для окружающей среды прибрежных средиземноморских государств», — сказал Патрушев.
Сейчас газовоз дрейфует к юго-востоку от берегов Италии, и существует риск его неконтролируемого входа в территориальные воды других стран.
Напомним, 4 марта безэкипажные катера ВСУ атаковали газовоз, после чего на судне вспыхнул пожар. Все 30 моряков, находившихся на борту, были спасены российскими и мальтийскими спасателями. «Арктик Метагаз» следовал из Мурманска. В МИД РФ произошедшее назвали актом терроризма. Моряки уже вернулись в Россию, их встретили как героев — губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал возможность поприветствовать их большой честью.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.