Патрушев сообщил о дрейфе атакованного ВСУ «Арктик Метагаза» у берегов Италии

Поврежденный газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море может спровоцировать экологическую катастрофу. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев. По его словам, на судне сохраняются очаги горения и продолжаются выбросы газа.

«Повреждения судна, а также сохраняющиеся очаги горения и выбросы газа могут повлечь катастрофические последствия для окружающей среды прибрежных средиземноморских государств», — сказал Патрушев.

Сейчас газовоз дрейфует к юго-востоку от берегов Италии, и существует риск его неконтролируемого входа в территориальные воды других стран.