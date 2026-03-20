20 марта, 14:08

«Не дрогнули»: Губернатор Чибис встретил в Мурманске экипаж газовоза «Арктик Метагаз»

Российский газовоз «Арктик Метагаз», атакованный в Средиземном море. Обложка © X / OSINTtechnical

В Мурманск вернулся экипаж газовоза «Арктик Метагаз», который был атакован украинскими дронами в Средиземном море. Губернатор Андрей Чибис уже пообщался с моряками и поблагодарил капитана с коллегами за профессионализм в момент нападения. Об этом сообщает ТАСС. Чиновник признался, что встречать героических моряков для него — большая честь.

«Террористическая атака, но вы не дрогнули. Отработали чётко и слаженно, сохранив весь экипаж. Капитану отдельное спасибо», — подчеркнул Чибис при встрече с экипажем.

К слову, среди экипажа была одна девушка. Ей глава региона подарил букет цветов.

Напомним, 4 марта танкер «Арктик Метагаз» в Средиземном море атаковали безэкипажные катера ВСУ, после чего на нём произошло возгорание. Мария Захарова назвала атаку на коммерческое судно тяжким преступлением и квалифицировала его как акт терроризма. На борту находились 30 моряков — все они были спасены усилиями мальтийских и российских спасательных служб. Танкер шёл из Мурманска.

