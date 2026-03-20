«Не дрогнули»: Губернатор Чибис встретил в Мурманске экипаж газовоза «Арктик Метагаз»

В Мурманск вернулся экипаж газовоза «Арктик Метагаз», который был атакован украинскими дронами в Средиземном море. Губернатор Андрей Чибис уже пообщался с моряками и поблагодарил капитана с коллегами за профессионализм в момент нападения. Об этом сообщает ТАСС. Чиновник признался, что встречать героических моряков для него — большая честь.