Захарова: МИД рассмотрит новые меры после правовой оценки атаки на газовоз «Арктик Метагаз»

Российский МИД рассмотрит дополнительные меры после получения правовой квалификации инцидента с газовозом «Арктик Метагаз». Об этом говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

«Ожидаем правовой квалификации инцидента с газовозом со стороны российских правоохранительных органов, после которой будем рассматривать дополнительные шаги, в том числе в международно-правовой плоскости», — сказано в публикации.