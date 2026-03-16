Захарова: МИД рассмотрит новые меры после правовой оценки атаки на газовоз «Арктик Метагаз»
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Российский МИД рассмотрит дополнительные меры после получения правовой квалификации инцидента с газовозом «Арктик Метагаз». Об этом говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.
«Ожидаем правовой квалификации инцидента с газовозом со стороны российских правоохранительных органов, после которой будем рассматривать дополнительные шаги, в том числе в международно-правовой плоскости», — сказано в публикации.
Напомним, 4 марта танкер «Арктик Метагаз» в Средиземном море атаковали безэкипажные катера ВСУ, после чего на нём произошло возгорание. Мария Захарова назвала атаку на коммерческое судно тяжким преступлением. Дипломат подчеркнула, что удар пришёлся по гражданскому объекту, и квалифицировала его как акт терроризма и военное злодеяние.
