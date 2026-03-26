СК раскрыл подробности об атаке катеров-камикадзе на «Арктик Метагаз» у берегов Мальты

Следственный комитет квалифицировал атаку на российское судно «Арктик Метагаз» в Средиземном море как акт международного терроризма. Оно перевозило сжиженный природный газ (СПГ)

Инцидент случился 3 марта, когда судно следовало из Мурманска в Китай. В нейтральных водах у берегов Мальты по нему нанесли удары не менее чем двумя беспилотниками и тремя безэкипажными катерами, оснащёнными взрывчаткой.

В момент нападения на борту находились 30 граждан России. Все они были спасены и доставлены на Родину. Двое членов экипажа — второй помощник капитана и матрос — получили травмы и сейчас проходят лечение.

Следователи уже допросили пострадавших, а также представителей компаний — владельцев груза и самого судна. Специалисты изучили фото- и видеоматериалы, запечатлевшие последствия произошедшего.

В результате взрывов корпус получил серьёзные пробоины. Сейчас судно неуправляемо дрейфует в южной части Средиземного моря, постепенно смещаясь к водам Ливии.

В рамках уголовного дела продолжаются оперативные мероприятия. Главная задача правоохранителей — установить личности организаторов и непосредственных исполнителей этой атаки.

