Чем отплатили власти Литвы за освобождение от немцев Оглавление Чья Литва Освобождение Вильнюса Благодарные литовцы Годовщина освобождения Вильнюса от гитлеровцев прошла незамеченной в самой Литве. Однако сейчас для них это нормально, ведь комплексы несостоявшегося государства удобнее прикрывать русофобией. 47227 47227 Вильнюс после освобождения советскими войсками: пленные немецкие солдаты идут по городу под охраной русских. Фото © Getty Images / Backstein / ullstein bild /A. Friedlanskij

13 июля 1944 года советские войска освободили Вильнюс. Сегодня прибалтийские политики предпочитают перекручивать историю, называя советских воинов оккупантами. Ненависть к СССР порождает неприязнь России. Литва не только реабилитирует своих нацистов, но и помогает совершать военные преступления украинским.

Чья Литва

Фото © Wikipedia

Прежде чем говорить о событиях Великой Отечественной войны, стоит разобраться с тем, что вообще такое историческое литовское государство.

Литва образовалась к середине XIII века. Её населяли славянские и литовские племена. К этому времени Русь уже распадалась на феодальные княжества. Междоусобные войны ослабляли русских, и их территорию завоёвывали литовцы. Столицей Великого княжества Литовского сначала являлся Новогрудок, а потом Вильно, который лишь при советской власти получил название Вильнюс.

1 июля 1569 года была подписана Люблинская уния, согласно которой образовалась Речь Посполитая из земель Королевства Польского и Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского.

Просуществовала Речь Посполитая до 1795 года, пока не была разделена между Россией, Австрией и Пруссией. Полностью территория Литвы вошла в состав России лишь к 1815 году.

Литва 1867–1914 гг. Фото © Wikipedia

Революция 1917 года изменила территориальное устройство России. 16 февраля 1918 года Литва объявила о своём суверенитете. Это государственное образование просуществовало до 1940 года, пока не вошло в состав СССР. Важно сказать, что Вильно или Вильнюс не был в составе независимой Литвы. Лишь в 1939 году город и район были переданы в состав республики.

Как все мы помним, 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Немцам быстро удалось занять Литву. Некоторые литовцы восприняли это как освобождение и даже образовали правительство. Гитлеровцы же не собирались строить какую-то Литовскую республику. В итоге 25 июля в составе рейхскомиссариата "Остланд" образовался генеральный округ Литва. Руководить захваченной территорией было поручено Теодору Адриану фон Рентельну. Кстати, этот уроженец Витебской губернии после войны был выдан СССР, где и закончил свою жизнь на виселице. В 1944 году территория прибалтийской республики была освобождена советскими войсками.

В конечном итоге Литва, будучи социалистической республикой, осталась в СССР до самого его распада и вышла из его состава одной из первых. Теперь задача для первоклассников: посчитайте срок, который Литва была полностью независимой.

Освобождение Вильнюса

11 июля 1944 г. Вильнюс. Тяжёлая артиллерия стояла прямо на перекрёстках города. Фото © Минобороны России

Как мы уже поняли, советская власть дважды освобождала литовскую столицу. 13 июля 1944 года Вильнюс был полностью освобождён от гитлеровцев.

Для нацистов город был важен как транспортный узел, и поэтому ему уделялось особое внимание. Однако шёл 1944 год и Красную армию было уже не остановить. 7 июля советские войска уже были на окраинах Вильнюса. Ещё шесть дней понадобилось, чтобы разбить немецкий гарнизон.

Июль 1944 г. Немецкие солдаты сдаются в плен в Вильнюсе. Фото © Минобороны России

В боевом донесении штаба 3-го Белорусского фронта говорится, что семь тысяч немецких солдат навсегда остались лежать в прибалтийской земле. Кроме того, уничтожены были 121 орудие, 11 танков и самоходных орудий, 900 автомашин, 18 радиостанций, 2 железнодорожных эшелона.

От чего спасли население Вильнюса? Например, от уничтожения в Понырах. В этом месте было казенно около 200 тысяч человек. В убийствах принимали участие местные коллаборанты.

Теперь же нас и наших предков называют оккупантами и проводят антирусскую политику.

Благодарные литовцы

Снос памятника советскому солдату в Меркине. Фото © Facebook (запрещена на территории Российской Федерации) / Algis Kaseta

Нужно признать, что часть литовского общества всегда точила зуб на русских. Это складывалось исторически. Великое княжество Литовское претендовало стать главным среди славянских государств, но Москва была расторопнее. После унии с поляками о былом величии можно было забыть. Но и Речь Посполитая оказалась недолговечна. В итоге литовцам пришлось жить с русскими в одном государстве.

Но вот что интересно, Виленская губерния состояла, согласно данным переписи населения 1897 года, лишь на 17,6% из литовцев. В Ковенской губернии, которая сейчас почти полностью в составе Литвы, литовцы вместе с жемайтами были большинством. Но есть и другие интересные данные. В 1897 году в Вильнюсе, который, как мы помним, ныне столица Литвы, жило 40% евреев, 31% поляков, 20% русских и лишь 2,1% литовцев. Сейчас же ситуация резко изменилась: 67,5% литовцев, 15,2% поляков и 9,6% русских. Куда же за 100 лет делись русские?

На самом деле всё просто. Литовские власти ведут политику, мало чем отличающуюся от нацистской. Есть "арийцы", коими являются литовцы, и есть "унтерменши", то есть русские.

Выражается это в гонениях на всё русское, например в сносе памятников тем, кто освобождал Литву. Да и не только освобождал. Так, в Клайпеде переименовали школу имени Пушкина. Мало того, российских дипломатов избивают. Про празднование Дня Победы и смысла говорить нет, так как он отсутствует для литовского правительства. Недавняя попытка организовать блокаду Калининграда тоже даёт понять, что с Литвой всё будет только хуже. При этом нельзя забывать, что страна в НАТО.

Как и хозяева, Литва помогает украинским нацистам. Ещё 27 февраля на Украину была доставлена крупная партия автоматического оружия, боеприпасов и бронежилетов. Помощь была и до начала спецоперации. Так, Вильнюс передал Киеву ракетные комплексы Stinger.

Литовские власти пытаются создать иллюзию угрозы из России, не понимая, что без сотрудничества с Россией их страна обречена на жалкое существование на задворках Европы.

Фото © Shutterstock Когда закончится русофобия в Литве? 0 Когда станет холодно. При водружении триколора над Сеймом. Никогда.

Авторы Даниил Черных