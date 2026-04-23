Грушко заявил, что ОЭС в ходе учений отрабатывают сценарии захвата Калининграда

Объединённые экспедиционные силы (ОЭС) в ходе учений отрабатывают сценарии морской блокады и захвата Калининградской области. Об этом сообщил РИА «Новости» замглавы МИД России Александр Грушко.

«В ходе учений под эгидой ОЭС отрабатываются в том числе такие сценарии, как морская блокада и захват Калининградской области», — утверждает Грушко.

По его словам, активность ОЭС возрастает в районах Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря. Кроме того, НАТО наращивают линию конфронтации в этом районе Европы, согласно плану «линии сдерживания на восточном фланге».

А ранее дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полёт над нейтральными водами Балтийского моря. Сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-35. Продолжительность полёта составила более четырёх часов. На отдельных этапах маршрута бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств.