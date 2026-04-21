21 апреля, 11:55

Глава МИД Бельгии призвал не допустить альянса РФ и Белоруссии, но чуть опоздал

Евросоюзу необходимо предотвратить сближение России и Белоруссии на фоне конфликта на Украине. Такое заявление сделал министр иностранных дел Бельгии Максим Прево перед встречей глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

«По Украине мы также должны прислушиваться к сигналам и угрозам из Белоруссии, необходимо не допустить формирования её объективного альянса с Москвой», — сказал Прево.

При этом он не уточнил, осведомлён ли о существовании Союзного государства России и Белоруссии, которое было создано ещё в конце 1990-х годов и предполагает тесную интеграцию двух стран. Москва и Минск неоднократно заявляли, что их сотрудничество носит конструктивный и взаимовыгодный характер и не направлено против третьих стран. Однако на Западе часто воспринимают союз двух стран как угрозу.

Путин поздравил Лукашенко с Днём единения народов РФ и Белоруссии
Пока в ЕС строят планы, коллегии СВР РФ и КГБ Белоруссии подтвердили договорённость о координации противодействия агрессивной политике Запада. На заседании в Калининграде обсудили совместную работу в текущей геополитической обстановке. Первостепенная задача — обеспечение руководства двух стран информацией о подрывных планах Запада и НАТО на постсоветском пространстве.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
