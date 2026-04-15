СВР РФ с Белоруссией договорились координировать противодействие агрессии Запада

Коллегии Службы внешней разведки РФ и Комитета государственной безопасности Белоруссии подтвердили договорённость о координации противодействия агрессивной политике Запада. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро СВР по итогам заседания в Калининграде.

Руководители спецслужб обменялись оценками глобальной и региональной безопасности. Особое внимание уделили совершенствованию методов совместной работы в текущей геополитической обстановке.

Первостепенной задачей обозначено обеспечение руководства России и Белоруссии актуальной информацией о подрывных планах западных стран и блока НАТО на постсоветском пространстве. Речь идёт об угрозах, связанных с деятельностью альянса для Союзного государства.

Сегодня стало известно, что филиалы украинских компаний, производящих дроны для атак по российской территории, находятся в городах восьми европейских государств. Названия и адреса соответствующих предприятий обнародовало Минобороны РФ.