Лавров заявил о планах Запада создать новый военный блок во главе с Украиной

Западные страны выстраивают планы по созданию нового военного блока, где Украине отведут ведущую роль. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Пекине.

Дипломат напомнил слова Владимира Зеленского, который открыто заявлял о намерении единолично «защищать» европейские страны от России.

«Новый блок замышляется с Украиной в качестве его основного участника», – отметил Лавров.

Идею сейчас продвигает бывший специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог. Другие подробности этих планов российский министр не привёл.

Ранее Life.ru писал, что Сергей Лавров на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином назвал российско-китайские отношения стабилизатором в мировых делах. Глава МИД РФ подчеркнул, что взаимодействие Москвы и Пекина демонстрирует высокую устойчивость к экономическим и геополитическим потрясениям, которые приобретают военное измерение. Россия и Китай, по словам Лаврова, имеют всё большее значение для мирового большинства, которое хочет спокойных условий для устойчивого развития.