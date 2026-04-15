Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 02:28

Лавров на встрече с Си Цзиньпином назвал Россию и Китай стабилизаторами в мире

Обложка © Telegram / МИД России

Российско-китайские отношения играют роль стабилизатора в мировых делах и имеют всё большее значение для мирового большинства. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний.

«Отношения России и Китая играют роль стабилизатора в мировых делах. Всё больше и больше повышаются в своём значении для остального мира, для мирового большинства, которое хочет не проблем, не турбулентности, а спокойных условий для устойчивого развития», – сказал Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, благодаря взаимодействию президента РФ Владимира Путина и лидера КНР отношения двух стран демонстрируют высокую устойчивость к потрясениям, охватившим современный мир – как в экономическом и геополитическом плане, так и в военном измерении.

Ранее Life.ru писал, что в Кремле готовят визит Владимира Путина в Китай. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал подтверждать информацию о возможной поездке в мае, отметив лишь, что подготовка продолжается. Даты визита будут объявлены отдельно.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Россия
  • Китай
  • Си Цзиньпин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar