15 апреля, 00:28

Вэнс назвал остановку поставок оружия Украине поводом для гордости

Джей Ди Вэнс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что считает прекращение прямых поставок американского оружия Украине одним из ключевых достижений нынешней администрации. Об этом он рассказал на форуме в Университете штата Джорджия.

По его словам, Вашингтон больше не финансирует военные поставки Киеву. Вэнс подчеркнул, что США «вышли из этого бизнеса» и предложили европейским странам самостоятельно закупать вооружение при необходимости.

«И это одно из тех достижений нашей администрации, которые вызывают у меня больше всего гордости», — отметил он.

Вице-президент США напомнил, что ранее выступал за прекращение поддержки Украины в военной сфере и по-прежнему придерживается этой позиции. Это решение, по его словам, стало принципиальным шагом в политике администрации.

«Ответ — нет»: В США поставили жирный крест на надеждах Украины

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский высказался о возможном размещении американских баз на Украине. Он заявил, что это повысило бы безопасность страны. По его словам, присутствие баз США и Европы сократило бы потенциальные угрозы.

Артём Гапоненко
