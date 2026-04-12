США не станут давать Украине оружие для победы на поле боя. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью на YouTube-канале.

«Собираемся ли мы предоставить Украине целый арсенал оружия, которое позволит Украине одержать победу на поле боя? Думаю, наш ответ — нет. Мы настолько истощили запасы, что последнее, что нам хочется делать — это отдавать украинцам ценное оружие и военную технику. Этого просто не произойдёт», — подчеркнул учёный.

По его мнению, после атак на Иран оказание военной помощи Украине стало максимально непривлекательным. Миршаймер также считает, что в случае краха киевского режима США переложат ответственность за провал на Европу.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский высказался о возможном размещении американских баз на Украине. Он заявил, что это повысило бы безопасность страны. По его словам, присутствие баз США и Европы сократило бы потенциальные угрозы. Зеленский также подчеркнул, что для надёжной безопасности нужны адекватные зенитно-ракетные комплексы и достаточный запас боеприпасов к ним.