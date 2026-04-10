Зеленский размечтался о базах США на Украине

Владимир Зеленский заявил, что размещение американских военных баз на украинской земле могло бы повысить безопасность страны. Он выразил уверенность, что присутствие баз США И Европы сократило бы потенциальные угрозы.

«Верю, что если на Украине будет стоять американская военная база или совместная база Америки и Европы, то рисков у нас будет меньше», — приводит его слова украинское издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.

Экс-комик подчеркнул, что обеспечение надёжной безопасности требует наличия адекватных зенитно-ракетных комплексов и достаточного запаса боеприпасов к ним.

До этого Зеленский заявил, что Украина готова отвечать зеркально на шаги, связанные с объявленным президентом России Владимиром Путиным пасхальным перемирием. По его словам, Киев ранее сам выступал с инициативой временного прекращения огня на период пасхальных праздников.