Украина получила очередную поставку ракет-перехватчиков для американских зенитных комплексов Patriot. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

«На данный момент партнёры передают ракеты для Patriot. В частности, на днях поступила новая партия. И мы продолжаем работать со всеми партнёрами, чтобы ПВО была», – сказал Зеленский.

Ранее сообщалось о критической значимости зенитных ракетных комплексов Patriot для обороноспособности Украины. При отсутствии необходимых ракет украинская сторона окажется уязвимой перед ударами, которые могут нанести значительный ущерб военным и стратегическим объектам.