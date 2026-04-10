Зеленский похвастался, что Киев получил новую партию ракет для Patriot
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Украина получила очередную поставку ракет-перехватчиков для американских зенитных комплексов Patriot. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
«На данный момент партнёры передают ракеты для Patriot. В частности, на днях поступила новая партия. И мы продолжаем работать со всеми партнёрами, чтобы ПВО была», – сказал Зеленский.
Ранее сообщалось о критической значимости зенитных ракетных комплексов Patriot для обороноспособности Украины. При отсутствии необходимых ракет украинская сторона окажется уязвимой перед ударами, которые могут нанести значительный ущерб военным и стратегическим объектам.
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