Украинские боевики предупредили, что острая нехватка американских зенитных ракетных комплексов Patriot приведёт к уничтожению ключевых военных объектов российскими войсками. Об этом британской газете Times заявил представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат.

«Если мы останемся без этих крайне необходимых ракет, мы останемся без всего, и русские уничтожат нашу важнейшую инфраструктуру», — сказал он.

Юрий Игнат также отметил, что украинская сторона постоянно направляет запросы на увеличение поставок.

Чтобы подкрепить своё заявление, боевик продемонстрировал на экране мобильного устройства видеоматериал, запечатлевший работу пусковой установки Patriot. Как сообщается в публикации, на этих кадрах хорошо видно: из восьми штатных направляющих комплекса заряжены и готовы к применению лишь две зенитные ракеты.

Ранее российские военные из группировки «Восток» рассказали, как штурмовали посёлок Бойково в Запорожской области, освобождённый 1 апреля. По словам одного из бойцов, противник настолько растерялся от внезапности атаки, что сразу бросился отступать.