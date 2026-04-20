Ту-22М3 выполнили плановый полёт над нейтральными водами Балтики

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили плановый полёт над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-35. Продолжительность полёта составила более четырёх часов. На отдельных этапах маршрута наши бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Чёрного морей. В Минобороны подчеркнули, что все полёты российских военных самолётов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее американский журнал Military Watch Magazine сообщил об опасном сближении французских Rafale и российских Су-30СМ. Согласно публикации, французские истребители, дислоцированные в Литве в рамках миссии НАТО, поднялись на перехват российских самолётов, которые, предположительно, базируются в Калининградской области.