Американское издание Military Watch Magazine сообщило о потенциально опасном сближении французских истребителей Rafale и российских Су-30СМ. Согласно публикации, французские самолёты, размещённые в Литве в рамках миссии НАТО, были подняты на перехват российских истребителей, предположительно базирующихся в Калининградской области.

По имеющимся данным, в ходе операции по перехвату экипажи истребителей Rafale задействовали оптоэлектронный комплекс Thales TALIOS. Данная система позволяет осуществлять высокоточную визуальную идентификацию целей на значительных дистанциях, благодаря чему пилоты смогли определить тип самолета и его вооружение, не входя в зону потенциального поражения.

Министерство обороны России официальных комментариев по данному инциденту не предоставляло.

Ранее сообщалось, что во Франции обсуждают необходимость усиления подготовки военно-воздушных сил на фоне возможного обострения отношений с Россией. Существует вероятность, что в период с 2028 по 2029 год Москва может проверить готовность НАТО к реагированию на кризисные ситуации.