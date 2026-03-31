Жителей Франции предупредили о возможной войне с Россией и призвали готовиться

Франции следует усилить подготовку своих военно-воздушных сил на фоне возможной эскалации с Россией. Об этом сообщил заместитель начальника ВВС Франции Доминик Тардиф в интервью Politico.

«Не исключено, что Москва попытается испытать НАТО в период с 2028 по 2029 год», — сказал он.

В случае обострения ситуации пилоты страны могут оказаться на передовой линии. Тардиф указал, что прибалтийские государства не располагают полноценной авиацией, а потенциал Румынии остаётся недостаточным для полноценного сдерживания. В связи с этим западноевропейским странам необходимо заранее подготовиться к возможному кризису. Во Франции такую ситуацию ранее охарактеризовали как потенциальный «шок».

Отдельно представитель ВВС отметил, что оборонная промышленность России активно развивается. По его оценке, это также требует учитывать при планировании дальнейших действий.

Ранее сообщалось, что в НАТО готовят сценарии, связанные с возможным применением ядерного оружия. Речь идёт о наращивании потенциала в рамках так называемого совместного ядерного планирования. Такие шаги направлены на согласованные действия в случае конфликта.