23 апреля, 11:17

Литва расширяет полигон у Калининграда и запускает ещё один новый

Сейм Литвы одобрил расширение полигона в Таураге у границы с Россией

Обложка © DALL-E / Life.ru

Сейм Литвы одобрил расширение военного полигона в Таураге, который находится недалеко от Калининградской области. Одновременно парламент поддержал и создание нового полигона в районе Капчяместиса. Об этом сообщило Минобороны Литвы.

В литовском военном ведомстве объясняют решение ухудшением ситуации в сфере безопасности и ростом потребностей армии и союзников по НАТО в учебной инфраструктуре. На сайте Минобороны прямо говорится, что действующих девяти полигонов стране уже не хватает.

По данным Сейма, законопроект по Таураге и Шилале 24 марта прошёл стадию одобрения после представления. В тот же день депутаты поддержали и проект по новому полигону в Капчяместисе.

Литва наращивает военный потенциал у границ Калининграда, заявили в Совбезе

Литва в последние месяцы последовательно наращивает военную инфраструктуру. В январе Минобороны страны отдельно проводило публичные встречи и консультации с жителями из-за планов по новому полигону у Капчяместиса, а также признавало, что вопрос вызывает споры на местах.

Марина Фещенко
