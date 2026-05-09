США больше не диктуют правила? На Западе заявили о влиянии войны с Ираном на мир

Американские аналитики считают, что противостояние с Ираном выявило ограничения военной и политической мощи США и ускорило переход к более многополярному миру. Об этом сообщается в материале на портале Responsible Statecraft.

Конфликт между США и Ираном стал не просто очередным этапом напряжённости, а признаком структурных изменений мировой системы. Отмечается, что в отличие от прежних кампаний, США столкнулись с ограниченной эффективностью военной силы и асимметричными методами ответа со стороны Ирана, что затруднило достижение стратегических целей.

По мнению авторов, технологическое превосходство и контроль воздушного пространства больше не обеспечивают гарантированного результата без масштабного наземного присутствия и политической готовности к длительной операции. Также подчёркивается, что иранские власти не были ослаблены, а напротив — укрепили внутреннюю консолидацию на фоне внешнего давления.

В материале говорится о серьёзных последствиях для мировой экономики: рост цен на энергоносители, нестабильность на нефтегазовых рынках и сбои в цепочках поставок. Эксперты описывают формирующийся мировой порядок как систему взаимного сдерживания, в которой государства всё меньше зависят от одного центра силы и вынуждены учитывать ограниченность внешнего вмешательства.

В заключении делается вывод, что ключевым вызовом для США становится необходимость адаптации к новым международным условиям, где прежняя модель доминирования теряет эффективность.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможном возобновлении военно-морской операции Project Freedom («Проект свобода») в районе Ормузского пролива в случае отсутствия прогресса на переговорах с Ираном. США начали операцию по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив 4 мая, обеспечивая безопасность судоходства в стратегически важном регионе.