9 мая, 03:29

«Проект свобода плюс»: Трамп пригрозил Ирану новой операцией в Ормузе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может возобновить военно-морскую операцию Project Freedom («Проект свобода») в Ормузском проливе, если переговоры с Ираном не принесут результата. Соответствующее заявление американский лидер сделал журналистам на Южной лужайке Белого дома.

«Мы можем вернуться к Project Freedom, если ничего не произойдёт, но это будет уже Project Freedom plus», – сказал Трамп.

США начали операцию по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив 4 мая. Однако уже на следующий день Трамп объявил о её временной приостановке. По его словам, он согласился поставить инициативу на паузу по просьбе Пакистана и ряда других стран. Теперь, судя по его заявлению, терпение Вашингтона может лопнуть.

Заявление об угрозе возобновления операции прозвучало на фоне ожидания ответа Тегерана на мирные предложения США. Ранее Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает получить письмо от Ирана уже в ближайшие часы.

Юния Ларсон
