«Я получу письмо сегодня вечером»: Трамп назначил Ирану срок для ответа

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает ответа от Ирана на мирные предложения Вашингтона уже в ближайшие часы. Соответствующее заявление американский лидер сделал журналистам на Южной лужайке Белого дома.

«Я, предположительно, получу письмо сегодня вечером. Так что посмотрим, что будет дальше», – сказал Трамп, отвечая на вопрос, получил ли он ответ от Тегерана.

На вопрос журналистов о том, считает ли он, что иранская сторона умышленно затягивает процесс, американский лидер ответил кратко: «Скоро всё узнаем».

Ранее Life.ru писал, что Трамп ищет способы выйти из противостояния с Тегераном. Конфликт между США и Ираном продолжается уже более двух месяцев. 8 апреля стороны объявили о прекращении огня, однако существенные разногласия – в частности, вопрос о контроле над Ормузским проливом – остаются нерешёнными. Сам Трамп, по данным СМИ, уже устал от затяжного конфликта на Ближнем Востоке и не планирует возобновлять полномасштабные боевые действия.