Наскучила война: Трамп захотел выйти из конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп устал от затяжного военного противостояния с Тегераном и ищет способы выйти из него, не возобновляя полномасштабных боевых действий. Об этом сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным издания, внештатный советник, который регулярно общается с президентом, заявил, что война с Ираном «наскучила» Трампу.

«Несмотря на тупик в переговорах, Трамп не желает возобновлять военные действия», – пишет Atlantic.

Более того, на этой неделе американский лидер выразил нежелание «убивать людей» и распорядился свернуть военную активность. Причина – предстоящая поездка в Пекин, где Трамп намерен предстать перед председателем КНР Си Цзиньпином в роли миротворца, а не лидера, застрявшего в очередной бесконечной войне на Ближнем Востоке.

По данным источников, Трамп разочарован тем, что Иран не идёт на уступки и продолжает держать оборону. Конфликт, по его мнению, затянулся. Президент блокирует призывы «ястребов» в своей администрации к возобновлению бомбардировок, предпочитая сохранять хрупкое перемирие.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп назвал недавние удары по Ирану «любовным похлопыванием» и заверил, что режим прекращения огня продолжает действовать. Тогда же он сообщил, что три американских эсминца успешно прошли через Ормузский пролив под обстрелом, не получив повреждений, а нападавшие «были полностью уничтожены» вместе с их «маленькими лодками».