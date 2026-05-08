Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

8 мая, 06:37

«Пойдёт на риск»: Трамп опоздал с наземной операцией в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Президент США Дональд Трамп, вероятно, готовит наземную операцию против Ирана, однако подходящее время для её начала уже ушло. Об этом заявил профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди в интервью Дэниелу Дэвису на YouTube-канале.

«Существует высокая вероятность того, что Трамп пойдёт на риск. Большая часть нового оборудования, которое он привёз, предназначена для наземных операций. Поэтому он потратил много денег, и я уверен, что это не просто блеф», — отметил эксперт.

При этом Моранди считает, что начинать вторжение уже стало слишком поздно. Он полагает, что провал американской стратегии во многом связан с аномальной жарой, которая уже в этом месяце накроет Ближний Восток.

По его словам, американские войска уже в конце мая будут изнывать от этой жары.

Иран обстрелял ракетами силы США, атаковавшие их танкер
Ранее Соединённые Штаты во время перемирия нанесли по иранским городам новые удары, но Вашингтон не считает это полноценным возвратом к боевым действиям. При этом Иран уже обвинил США в срыве режима прекращения огня. По словам Трампа, эта атака была лишь «любовным похлопыванием».

Владимир Озеров
