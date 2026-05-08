«Пойдёт на риск»: Трамп опоздал с наземной операцией в Иране
Президент США Дональд Трамп, вероятно, готовит наземную операцию против Ирана, однако подходящее время для её начала уже ушло. Об этом заявил профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди в интервью Дэниелу Дэвису на YouTube-канале.
«Существует высокая вероятность того, что Трамп пойдёт на риск. Большая часть нового оборудования, которое он привёз, предназначена для наземных операций. Поэтому он потратил много денег, и я уверен, что это не просто блеф», — отметил эксперт.
При этом Моранди считает, что начинать вторжение уже стало слишком поздно. Он полагает, что провал американской стратегии во многом связан с аномальной жарой, которая уже в этом месяце накроет Ближний Восток.
По его словам, американские войска уже в конце мая будут изнывать от этой жары.
Ранее Соединённые Штаты во время перемирия нанесли по иранским городам новые удары, но Вашингтон не считает это полноценным возвратом к боевым действиям. При этом Иран уже обвинил США в срыве режима прекращения огня. По словам Трампа, эта атака была лишь «любовным похлопыванием».
