В Иране обвинили США в нарушении перемирия

Американские силы атаковали несколько районов Ирана и нанесли удар по двум судам. С таким заявлением выступил официальный представитель центрального штаба военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари. Военный обвинил Соединённые Штаты в нарушении перемирия. Представитель командования озвучил детали инцидента в обращении на гостелерадио Ирана.

«Армия американского агрессора нарушила перемирие, атаковав иранский танкер, шедший из прибрежных вод Ирана в районе Джаска в сторону Ормузского пролива, а также другое судно, заходившее в Ормузский пролив», — приводит гостелерадио слова Зольфагари.

Военный добавил, что одновременно с атакой на суда США провели воздушную операцию. В сотрудничестве с рядом региональных стран американцы нанесли удары по мирным районам. Целями стали побережье порта Хамир, город Сирик и остров Кешм.

Ранее сообщалось, что американские военные нанесли новые удары по территории Ирана. Целями стали порт Кешм и город Бендер-Аббас. При этом в Вашингтоне подчеркнули — эти действия не означают возобновления полномасштабной войны.