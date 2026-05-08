День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 22:44

В Иране обвинили США в нарушении перемирия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Американские силы атаковали несколько районов Ирана и нанесли удар по двум судам. С таким заявлением выступил официальный представитель центрального штаба военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари. Военный обвинил Соединённые Штаты в нарушении перемирия. Представитель командования озвучил детали инцидента в обращении на гостелерадио Ирана.

«Армия американского агрессора нарушила перемирие, атаковав иранский танкер, шедший из прибрежных вод Ирана в районе Джаска в сторону Ормузского пролива, а также другое судно, заходившее в Ормузский пролив», — приводит гостелерадио слова Зольфагари.

Военный добавил, что одновременно с атакой на суда США провели воздушную операцию. В сотрудничестве с рядом региональных стран американцы нанесли удары по мирным районам. Целями стали побережье порта Хамир, город Сирик и остров Кешм.

WSJ: США хотят возобновить операцию в Ормузском проливе
WSJ: США хотят возобновить операцию в Ормузском проливе

Ранее сообщалось, что американские военные нанесли новые удары по территории Ирана. Целями стали порт Кешм и город Бендер-Аббас. При этом в Вашингтоне подчеркнули — эти действия не означают возобновления полномасштабной войны.

Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Иран
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar